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Feci ölüm! Timsahın yemi oldu

Malezya'nın Sarawak eyaletindeki nehirde yengeç toplayan bir kişi, timsahın saldırısına uğradı. 40 yaşındaki şahsın parçalanmış cesedi polis tarafından bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:54
Feci ölüm! Timsahın yemi oldu

Malezya'nın Sarawak eyaletinin kuzeyinde bulunan Miri kentinde yengeç toplamak için yeğeniyle nehre giren 40 yaşındaki Endonezyalı Muh Tahir Mecit Syam, timsah saldırısına uğradı.

Nehrin farklı bir kısmında yengeç toplayan Muh Tahir'in yeğeni, amcasının yırtılmış elbise ve eşyalarına rastladı.

Daha sonra arama çalışmalarına başlayan polis birimi, Muh Tahir'in parçalanmış cesedine ulaştı.

Muh Tahir'in cesedi, otopsi için Miri kent hastanesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:54
  1. Timsah
  2. Malezya

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