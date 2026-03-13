Feci ölüm! Şişirdiği lastik canından etti!
Hatay'ın Payas ilçesinde bir dorse imalat atölyesinde çalışan 35 yaşındaki Mahmut Arata, hava bastığı tır lastiğinin aniden patlaması sonucu fırlayan jantın hedefi oldu.
Hatay'da dorse imalat atölyesinde bir işçi, lastiğin patlaması sonucu isabet eden jant nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir dorse imalat atölyesinde yaşandı. Atölyede çalışan yabancı uyruklu 35 yaşındaki Mahmut Arata'nın hava bastığı tır lastiği patladı. Patlamayla birlikte yerinden fırlayan lastiğin jantı, işçiye isabet etti. Olayda ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arata yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.