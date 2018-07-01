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Feci ölüm... Çırpındıkça batmaya başladı

Bursa'da bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:17
Feci ölüm... Çırpındıkça batmaya başladı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. 

Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı.



Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı. Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti. Bir süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları buğday yığınlarının üzerinde kalan iki insan elini görünce şok geçirdi. 

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirlerken, itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:17
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