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Yerel Feci olay: Kaza yapan araca yardım için duran tıra çarptı!
Yerel

Feci olay: Kaza yapan araca yardım için duran tıra çarptı!

Kastamonu’da 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 00:00:00 -
Feci olay: Kaza yapan araca yardım için duran tıra çarptı!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu Doğu Çevre Yolunda Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile Nihat T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören tır şoförü 38 yaşındaki Salim Y. ise yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi. Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı D. idaresindeki otomobil, tırın altına girdi. Kazada, baba Satı D. otomobil içerisinde sıkışırken 12 yaşındaki Umut D. otomobilden fırlayarak asfalta savruldu. Feci kazada baba Satı D. ve oğlu Umut D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hüseyin E. (23), Murat Ç. (30) ve Nihat T. (42), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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