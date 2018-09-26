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Feci olay… Her şey bir anda oldu! Otomobil bu hale geldi

Malatya'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:26
Feci olay… Her şey bir anda oldu! Otomobil bu hale geldi

Kaza Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa İlhan (31) idaresindeki 31 F 0500 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarparak durabildi. 

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada S.Ç. (29) araçtan fırlayarak yol kenarına savrulurken,sürücü araç içerisinde sıkıştı.Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Yaralılardan S.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine,durumu ağır olan sürücü ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa İlhan (31) Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaza sonrası araçta yangın çıkmaması adına itfaiye ekipleri önlem alırken hurdaya dönen araç olay yerine gelen çekiciler ile bölgeden kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 06:26
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