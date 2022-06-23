Feci olay: Eşini ve kızını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Seyfullah Uslu, eşi Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerce yapılan incelemede; anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nazlı Erva Öztürk'ün çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kayıt yapıldığı öğrenildi.