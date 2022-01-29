Feci olay! Arkadaşını öldürüp, cinsel organını...

Antalya'da, "bütün kötülüklerin anası" olan alkolün nasıl facialara yol açabileceğini gözler önüne seren dehşet verici bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesinde apart otelde yaşayan bir çift, arkadaşlarını alkol almak için davet etti.

Alman Nadia Angela Grosser (40) ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı. 3 kişilik arkadaş grubu burada alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser’e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

Öldürüp cinsel organını kesti

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken Küçükaltun, Kadir Demir’i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı. Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.