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Yerel Feci olay: 9'uncu kattan atladı!
Yerel

Feci olay: 9'uncu kattan atladı!

9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti Adıyaman'da, yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden atladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 20:33:00 -
Feci olay: 9'uncu kattan atladı!

Adıyaman'da 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden beton zemine atlayarak yaşamına son verdi.

Daha önce 6 katlı binadan atlamaya çalıştı

Yaklaşık 2 gün önce Atatürk Bulvarı eski valilik karşısında bulunan 6 katlı bir binanın tepesine çıkan ve daha sonra atlamaktan vazgeçen C.A. (42), bu defa Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın tepesine çıktı.

Olay yerinde can verdi

İkna çabalarına rağmen binadan atlayan C.A, beton zemine çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. C.A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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