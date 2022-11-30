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Yaşam Feci olay! 11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Yaşam

Feci olay! 11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 21:44:00 -
Feci olay! 11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin 11 aylık çocuğu Alin Kuteyş, yerde unutulan kaynar su tenceresine dokundu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

 

Tencerenin içindeki kaynar su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık ünitesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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