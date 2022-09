Feci metrobüs kazasında gözler İmamoğlu'nda: CHP'li isme 15 ihale!

İstanbul Avcılar'da 2'si ağır 42 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından gözler CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na çevrildi. İhalelileri peşkeş çeken CHP'li belediyelerin başında gelen İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

İBB'deki yolsuzlukları anlatmıştı

İBB Meclisinde konuşma yapan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, toplu taşımada yaşanan usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlatmıştı.

Bakım ve onarımının yapıldığı belirtilen 638 araçtan, 378’inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğünün tespit edildiğini söyleyen Kaynar, ihalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Otobüs bakım ve onarım ihaleleri...

Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.

İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilerek, "Pazarlık Usulü" ile ihaleye çıkıldığını belirten Kaynar, "499 milyon 634 bin 430,91 TL+KDV yani 589 milyon 568 bin 628 TL 'lik kısmının davet usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir. İhalelerde, ihaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar geçici teminat mektubu sunmadıkları gerekçesiyle veya sunmamış gibi gösterilerek ihale dışı bırakılmış.

9 Mart 2021 tarihli 2021/60506 numaralı Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı" işi ihalesinde yaklaşık maliyet 126 milyon 135 bin 900 TL belirlenmiş. Ağaoğlu İnş. Tem. Danış. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 91 milyon 550 bin 250 TL, Fetih 1453 Atık Yönetimi Tem. Taş. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti, 101 milyon 722 bin 500 TL, Taksim Taah. İnş. Ve San. Ltd. Şti. 120 milyon 32 bin 550 TL, Ulaşım İç Ve Dış Ticaret AŞ., 125 milyon 729 bin 10 TL+KDV, Otokar Otomotiv ve San. AŞ. ise 146 milyon 480 bin 400 TL teklif vermiştir. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, 'Geçici teminat sunmadıkları' gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakılmışlardır. İhale 125 milyon 729 bin 10 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş'ye veriliyor. İhaledeki kırım oranı binde 3" dedi.

11 Mart 2021 tarihinde ise yapılan 387 Adet Citaro Solo, 38 Adet Citaro Körüklü 425 adet otobüsün Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı ihalesinde de benzer durumun yaşandığını ifade eden Kaynar, "İhale için yaklaşık maliyet 157 milyon 684 bin 662,3 TL belirlenmiş. İhaleye Taksim Taah. İnş. Ve San. Ltd. Şti, 78 milyon 844 bin 920 TL, Fetih 1453 Atık Yönetimi Tem. Taş. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti, 92 milyon 977 bin 500 TL, Ağaoğlu İnş. Tem. Danış. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, 117 milyon 308 bin 400 TL, Ulaşım İç Ve Dış Ticaret AŞ., 156 milyon 729 bin 540 TL+KDV, Öz Hicret Otomotiv. San. Tic. A.Ş, 185 milyon 955 bin TL teklif vermiş. İhaleye katılan Mercedes Benz Türk A.Ş ise teşekkür mektubu vermiş. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakılmışlardır. İhale 156 milyon 729 bin 540 TL+KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş. ye verilmiş. İhaledeki kırım oranı binde 6. İhaleye sürekli olarak yönetim tarafından özel davet ile 5 firma katılıyor. Ve 1 firma hariç diğerleri bir şekilde ihale dışı bırakılıyor" şeklinde konuştu.

3 yılda 15 ihale CHP'li Karabat'a!

3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 Milyar 114 Milyon liralık 15 ihale, CHP Milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğini belirten Kaynar, "Bakım ve onarımları yapıldığı belirtilen Capacity model araçların 134 tanesi arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da 244 tanesi arıza kaydı sebebiyle Hasanpaşa garajına döndüğü tespit edilmiştir. Yani 1 aylık süre içinde, bakım ve onarımı ihale edilen 638 araçtan, 378 araç arıza sebebiyle garaja dönmüş yapmış olması, bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delilidir. İETT filosuna bağlı lastik tekerlekli ulaşım araçlarında 2019 yılında 140 bin 874 adet, 2020 yılında 133 bin 381 adet ve 2021 yılında 157 bin 902 adet olmak üzere 3 yıl içerisinde toplam 432 bin 157 adet arıza kayıt altına alınmıştır. Toplu ulaşım araçlarına ilişkin 2019 yılında 6 bin 80, 2020 yılında 5 bin 56 ve 2021 yılında 6 bin 460 adet olmak üzere toplam 17 bin 596 adet şikayet kayıt altına alınmıştır" diye konuştu.

Kaynak: Sabah