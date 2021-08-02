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Yerel Feci kazada yardımlarına itfaiye yetişti
Yerel

Feci kazada yardımlarına itfaiye yetişti

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:34:00 -
Feci kazada yardımlarına itfaiye yetişti

Kaza, Bingöl- Muş Karayolu Temel Yapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari taksi ile 21 FH 208 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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