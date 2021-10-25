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Gündem Feci kazada can veren doktor üzerinden algı operasyonu! "36 saat nöbet" iddiası yalan çıktı
Gündem

Feci kazada can veren doktor üzerinden algı operasyonu! "36 saat nöbet" iddiası yalan çıktı

Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi. Genç asistanın 36 saat nöbet tuttuğu ve yorgunluktan dolayı kaza yaptığı iddialarına yetkililerden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:23:00 - 2021-10-25 21:27:00
Feci kazada can veren doktor üzerinden algı operasyonu! "36 saat nöbet" iddiası yalan çıktı

Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen (25) yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gece nöbet tutup sabah evine dönmüş

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı olan Dr. Rümeysa Berin Şen için arkadaşları ve hastane yönetimi bir anma töreni düzenledi. Daha sonra konu hakkında hastane başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemiz Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen’in elim bir kazada hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hastanemizde çalışma arkadaşımız için bir anma programı düzenledik. Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı. Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

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