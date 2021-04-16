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Gündem Feci kazada bir kişi can verdi
Gündem

Feci kazada bir kişi can verdi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 03:00:00 -
Feci kazada bir kişi can verdi

Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, Gaziantep yolu havaalanı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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