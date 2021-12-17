Feci kazada araç paramparça oldu! Uçurumdan uçtu
Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Latif Bozkurt idaresindeki 02 HS 763 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma devrildi.
Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araca yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştı.
112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.