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Gündem Feci kazada 4 kişi yaralandı
Gündem

Feci kazada 4 kişi yaralandı

Yalova'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 05:36:00 -
Feci kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kemal Arslan (23), 77 DU 325 plakalı otomobilin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Kemal Arslan araçtan yola fırladı. Kazada, Arslan ile otomobildeki yolcular Merve Kayahan (21) ve Eda Doğru (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

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