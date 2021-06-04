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Gündem

Feci kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde midibüsün yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 03:39:00 -
Feci kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Haytabey Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 20 BS 567 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki aracın da yoldan şarampole yaklaşık 30 metre aşağıya düştüğü kazada, midibüs içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan 5 kişi ise itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Midibüs içinde hayatını kaybeden 1'i kadın 3 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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