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Yerel Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu sürücü ile oğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 02:27:00 -
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Alaattin Taş'ın (42) kullandığı, 20 AB 064 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton duvarına çarptı.

Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taş, oğlu Doğukan Taş ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaptığı çalışmayla kurtardı.

Sağlık ekipleri sürücü Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Doğukan Taş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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