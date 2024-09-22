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Yerel Feci kazada 2 kardeş öldü
Yerel

Feci kazada 2 kardeş öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 20:49:00 -
Feci kazada 2 kardeş öldü

Amasya'da otomobil ile hafi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Amasya’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Abdullah Şahin (35) ve kardeşi Dündar Şahin (33) hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız (27) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Amasya'nın Doğantepe köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı istikametten gelen Abdullah Şahin yönetimindeki 05 BE 552 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Şahin ve yanında bulunan kardeşi Dündar Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin kardeşlerin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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