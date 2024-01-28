Feci kaza kamerada!
Isparta’da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
Kaza 26 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde üzerinde meydana geldi. Mustafa E.’nin kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Yusuf Ekici idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarparak takla attı.
Yusuf Ekici kurtarılamadı!
Kazada araç içerisinde bulunan Yusuf Ekici ve Yağmur Selen K., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Yusuf Ekici tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur Selen K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasında!
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Musta E. idaresindeki aracın aynı istikamette seyir halindeki Yusuf Ekici'nin içinde olduğu otomobile çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle refüje vurarak, takla attığı anlar yer alıyor.
Öte yandan gözaltına alınan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.