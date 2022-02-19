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Gündem Feci kaza: İBB'ye ait otobüs şarampole yuvarlandı!
Gündem

Feci kaza: İBB'ye ait otobüs şarampole yuvarlandı!

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 02:02:00 -
Feci kaza: İBB'ye ait otobüs şarampole yuvarlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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