  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kaza! Araçtan fırladı, öldü
Yerel

Feci kaza! Araçtan fırladı, öldü

Tokat'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan Mesut Deniz (30) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:26:00 -
Feci kaza! Araçtan fırladı, öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mesut Deniz'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz
Medya

Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz

Canlı yayında konuklara "Sizinle uğraşamam" diye cevap veren İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a gazeteci Melik Yiğitel sert tepki gösterdi..
Uzmanlardan kritik dolar yorumu!
Ekonomi

Uzmanlardan kritik dolar yorumu! "Bunu gören ülkelerin başında olabiliriz"

Doların yükselişi sonrası ekonomiyi değerlendiren uzmanlar, "dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek erken seçim çağrılarında bulunmak..
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Spor

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri belli oldu. Yapılan açıklamada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay