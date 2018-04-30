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Feci kaza! Ambulans, tıra arkadan çarptı

İzmir -Çanakkale yolu Çaltı dere mevkinde Hazal Meral idaresindeki ambulans aynı yönde ilerleyen Fahri A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:15
Feci kaza! Ambulans, tıra arkadan çarptı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir ambulans tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen ambulansta 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir -Çanakkale Yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre, Hazal Meral idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, İzmir yönünden Bergama istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Fahri A. idaresindeki 22 KF 290 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personeli Hazal Meral(ATT), Sema Öksüz(ATT) ve Esma Başkurt(Paramedik) yaralandı.

1 SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

 Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılardan Hazal Meral ve Sema Öksüz Çiğli Bölge Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Esma Başkurt ise Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır şoförü Fahri A. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:15
  1. Çanakkale
  2. Bergama
  3. Aliağa
  4. İzmir
  5. Çaltı
  6. Çiğli
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