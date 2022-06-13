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Yerel Feci kaza: Adıyaman'da çapa motoru devrildi!
Yerel

Feci kaza: Adıyaman'da çapa motoru devrildi!

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devrilen patpatı kullanan sürücü İbrahim Sevgi'nin kızı Sümeyra Sevgi (3) hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 23:37:00 -
Feci kaza: Adıyaman'da çapa motoru devrildi!

Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Sevgi'nin kullandığı Patpat kontrolden çıkınca devrilip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü, patpatta bulunan Semra, Sümeyra, Samet Sevgi ile Abdurrahman, Nigar ve Büşra İlhan yaralandı.

3 yaşındaki Sümeyra'dan acı haber

İhbarla sağlık ekipleri, 7 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 3 yaşındaki Sümeyra Sevgi, hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün kızı olduğu öğrenilen Sümeyra'nın cansız bedeni, Çelikhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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