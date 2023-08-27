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Yerel Feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı
Yerel

Feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 16:01:00 -
Feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

B.S.Ç. idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde B.T'nin kullandığı 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, N.T, ve bebek Z.N.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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