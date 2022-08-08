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Yerel Feci kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Feci kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 20:08:00 -
Feci kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çevreyolu Caddesi'nde seyreden Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç, fırından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki H.T. isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği çocuk, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yerine yakın bir iş yerinde çalışan Semahat Taş, gazetecilere, fırına gelen çocuklara simit ve su verdiğini belirterek, "Çocuğa içeri girmesini söylemiştim ama daha arkamı dönmeye kalmadan yola çıktı. Sonra kaza olduğunu anladım, şoke oldum. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz." dedi.

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