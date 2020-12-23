FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay

İSTANBUL (AA) - Set Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Şerbetçi, ABD'den gelen şırınga taleplerini karşılamak için yürüttükleri çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Bu ürün gruplarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Sertifikası alan Türkiye'deki ilk şırınga fabrikası olduk." ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasına göre, Set Medikal, salgın nedeniyle ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik başta Türkiye olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için yıllık üretim kapasitesini 20 milyon TL'lik ek yatırım ve 250 milyon adet artışla yıllık 1 milyar adede çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şerbetçi, Set Medikal'in Türkiye'nin ilk şırınga üretim tesisi olarak 1977 yılında İstanbul'da üretime başladığını belirterek, "Şırınga üretiminde Türkiye'de lider üretici konumundayız. Kapasitesi itibarıyla sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en geniş üretim hacmine sahip olan Set Medikal, yüzde 40'ı kadınlardan oluşan yaklaşık 150 çalışanı ile başta Avrupa olmak üzere; dünyanın birçok ülkesine ürün tedariki yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de de yüzde 60'lık pazar payına sahip olduklarını aktaran Şerbetçi, şunları kaydetti:

"Yıllık 20 milyon dolar civarındaki ciromuzun 6 milyon dolarlık bir kısmı ise ihracattan geliyor. Ürün gamımızda 40'a yakın şırınga çeşidinin yanında insülin şırıngaları, hipodermik iğneler, insülin iğne uçları, Serum Seti, Uzatma hattı, IV Kanül gibi birçok medikal ürün bulunuyor. Dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri durumundayız. ABD'den gelen talepleri karşılamak için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmaları hızlandırarak bu ürün gruplarında FDA Sertifikası alan Türkiye'deki ilk şırınga fabrikası olduk.

Set Medikal sahip olduğu modern ve yüksek üretim kapasite ile dünyada önemli bir yere sahip. Firmamız pandemi nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak önemli bir ilgi ile karşılaşıyor. Her yıl önemli bir büyüme ivmesi ile sektöründe lider olan firmamız; üretim kapasitesinin artışı ve yeni ürünlerin ürün gamına katılması konusunda yatırımlarını bu dönemde de kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bu yolda kısa zaman içinde kapasite artırma amacıyla 50 milyon TL'lik yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyoruz."





- "ABD ile pazar altyapı hazırlıklarımız ivmelenerek devam ediyor"





Şerbetçi, salgın nedeniyle ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik, başta Türkiye olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için; mevcut kapasitelerini iki katına çıkardıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız yeni ilave yatırımlar ile aşı şırıngası kapasitemizi yıllık 500 milyon adete, toplam şırınga üretim kapasitemizi ise 1 milyar adete çıkararak dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri olduk. Birkaç yıl öncesine kadar yılda 400 milyon adet şırınga ithal edilen bir ülke durumundan bugün 300 milyon adet ihraç eden bir ülke durumuna ulaştık. Ülkemiz adına gurur verici olan bu büyüme ivmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın medikal ürünlerin üretimi konusunda sektöre gösterdiği teveccüh ve desteklerin de önemli payı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Set Medikal'in şırınga, insülin şırıngası, hipodermik iğne, insülin kalem iğnesi gibi gruplarda önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ve dünyada birçok ülkeye ihracat yaptığını aktaran Şerbetçi,"Pandemiyle birlikte özellikle son dönemde aşı şırıngası noktasında Avrupa başta olmak üzere; dünyadaki bir çok üreticiye tedarikte bulunuyoruz. ABD ile olan iş birliği görüşmelerimiz ve pazar altyapı hazırlıklarımız da ivmelenerek devam ediyor. Öte yandan sektörümüz için olmazsa olmaz durumundaki Ar-Ge'ye her yıl bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. Ar-Ge'de altyapısı ve deneyimli ekibimizle yeni ürün geliştirmeleri ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya da devam ediyoruz." yorumunda bulundu.