FDA toplantısında saniyelik gösterildi! İşte aşıların bilinmeyen yan etkileri
ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. FDA'nın aşıların yan etkisinin bulunduğu listeyi verip çekmesi ilginç karşılanırken bu liste sosyal medyaya düştü.
yeniakit.com.tr
ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA), bir toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı.
FDA toplantısında Steven Anderson isimli konuşmacının konuşması sırasında ekrana verilen görüntüde aşıların yan etkisi saniyelik olarak gösterildi.
Ekrana gelen görüntünün hemen ekrandan alınması ilginç karşılanırken aşıların yan etkilerini ise gözler önüne serdi.
Yan etkilerin listesi sosyal medyada gündem oldu.
İşte aşıların yan etkileri:
- Ağır bir bağışıklık sistemi hastalığı
- Ölüm
- İnme, felç
- Kalp krizi
- Kalp zarı iltihabı / kalp kası iltihabı
- Otoimmün hastalıklar (Bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldıran hastalıklar)
- Beyin dahil akut merkezi sinir sistemi iltihabı
- Felce sebep olan omurilik iltihabı
- Beyin veya kemik iliği iltihabı
- Beyin dokusu ve beyin zarı iltihabı
- Menenjit
- Kramplar ve nöbetler
- Şiddetli uyku hastalığı ve kasların katılaşması
- Anafilaktik / alerjik şok
- Beklenmeyen hamilelik ve düşük vs.
- Akut sinir sistemi hasarları
- Anafilaktik olmayan alerjiler
- Kanda trombosit azalması
- Yaygın damar içi pıhtılaşması, anormal kan pıhtılaşması, vücudun normal kan pıhtılaşma sürecini aşırı aktif hale getiren enfeksiyon
- Venöz tromboembolizm (Damarda kan pıhtısı)
- Eklem iltihabı ve ağrısı
- Kawasaki sendromu (Orta büyüklükteki damarlarda iltihaplanma)
- Çocuklarda çok sistemli inflamatuar sendrom (MIS-C); kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, cilt, gözler veya gastrointestinal organlar dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinde iltihaplanma
- Aşı sonucu şiddetlenen hastalık durumu