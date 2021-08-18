  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adnan Oktar suç örgütü harekete geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'deccal' diyerek saldırdılar

Dikkat çeken açıklama: Sadece Türkiye için 'kardeş ülke' diyoruz

Taliban'dan son dakika açıklamalar: 20 yıllık işgal bitti genel af çıkardık!

Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım'

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Türkiye çok etkili küresel bir güçtür

HDP'li vekil Suriyeli aileyi ziyaret etti! Niye şaşırdın Faruk, ortağınız CHP ile İP'in tahrikleri ile olmadı mı?

Pakistan'dan flaş "ATAK Helikopteri" açıklaması

DEVA Partili başkan istifa etti: Her geçen gün partimiz kan kaybediyor

Köşeye sıkışınca "şaka yaptım" yalanı! Böyle olur, CHP'linin ilkesizliği

Mısır'ı üzecek gelişme! Ruslardan Türkiye kararı çıktı
Kabil'den kalkan uçağın iniş takımındaki insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma!
Diyarbakır'da polisi harekete geçiren patlama sesi!
“İlk hafta hoca göndermek çok ayıp”
Kanada'dan Taliban açıklaması
Sağlık FDA toplantısında saniyelik gösterildi! İşte aşıların bilinmeyen yan etkileri
Sağlık

FDA toplantısında saniyelik gösterildi! İşte aşıların bilinmeyen yan etkileri

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. FDA'nın aşıların yan etkisinin bulunduğu listeyi verip çekmesi ilginç karşılanırken bu liste sosyal medyaya düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 00:49:00 -

 yeniakit.com.tr 

ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA), bir toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. 

FDA toplantısında Steven Anderson isimli konuşmacının konuşması sırasında ekrana verilen görüntüde aşıların yan etkisi saniyelik olarak gösterildi.

Ekrana gelen görüntünün hemen ekrandan alınması ilginç karşılanırken aşıların yan etkilerini ise gözler önüne serdi.

Yan etkilerin listesi sosyal medyada gündem oldu.

İşte aşıların yan etkileri: 

- Ağır bir bağışıklık sistemi hastalığı

- Ölüm

- İnme, felç

- Kalp krizi

- Kalp zarı iltihabı / kalp kası iltihabı

- Otoimmün hastalıklar (Bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldıran hastalıklar)

- Beyin dahil akut merkezi sinir sistemi iltihabı

- Felce sebep olan omurilik iltihabı

- Beyin veya kemik iliği iltihabı

- Beyin dokusu ve beyin zarı iltihabı

- Menenjit

- Kramplar ve nöbetler

- Şiddetli uyku hastalığı ve kasların katılaşması

- Anafilaktik / alerjik şok

- Beklenmeyen hamilelik ve düşük vs.

- Akut sinir sistemi hasarları

- Anafilaktik olmayan alerjiler

- Kanda trombosit azalması

- Yaygın damar içi pıhtılaşması, anormal kan pıhtılaşması, vücudun normal kan pıhtılaşma sürecini aşırı aktif hale getiren enfeksiyon 

- Venöz tromboembolizm (Damarda kan pıhtısı)

- Eklem iltihabı ve ağrısı

- Kawasaki sendromu (Orta büyüklükteki damarlarda iltihaplanma)

- Çocuklarda çok sistemli inflamatuar sendrom (MIS-C); kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, cilt, gözler veya gastrointestinal organlar dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinde iltihaplanma

- Aşı sonucu şiddetlenen hastalık durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay