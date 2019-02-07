FBTV sunucusu kan kanserine yakalandı
Fenerbahçe, kan kanserine yakalanan ve tedavisi süren FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer için kan arayışına girdi.07 Şubat 2019 Perşembe 13:57
Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.
Kan bağışı için çağrı yapıldı
Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı.
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