FBTV sunucusu kan kanserine yakalandı Fenerbahçe, kan kanserine yakalanan ve tedavisi süren FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer için kan arayışına girdi.

Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı. Kan bağışı için çağrı yapıldı Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı.

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