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FBI’ın İstanbul’a gelmesi konusunda şimdiden uyardı: İhaleyi Türkiye’ye bırakırlar

ABD, haraca bağladığı Suudi Arabistan’ı Cemal Kaşıkçı olayından sıyırmak için, tüm dünyanın gözü önünde, “İstanbul’a FBI yollayıp yardım ederiz” dedi. Konuyla ilgili yorum yapan Candaş Tolga Işık, “İhaleyi Türkiye’ye bırakırlar.” uyarısında bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:21
FBI’ın İstanbul’a gelmesi konusunda şimdiden uyardı: İhaleyi Türkiye’ye bırakırlar

Suudi Arabistan, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katletti. ABD, haraca bağladığı Suudilere yardım için devreye girdi. Dün Kaşıkçı hakkında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Suudi Arabistan isterse, Kaşıkçı konusunda yardım için, İstanbul’a FBI ekibi yollayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

ABD’nin FBI açıklamasının ardından bugünkü yazısında olayı yorumlayan Posta yazarı Candaş Tolga Işık, “Amerika bu olaya ancak haraca bağladığı Suudi Kralı aklamak için müdahil olur. İhaleyi Türkiye’ye bırakırlar.” uyarısında bulundu.

İşte Işık’ın bugünkü yazısının ilgilil bölümü:

“(...) Yeryüzünde ortalama zeka sahibi herkes şunu bilir ki Suudi Arabistan bu coğrafyada attığı hiçbir adımı Amerika’nın bilgisi, izni olmadan atmaz. Hatırlayın, birkaç gün önce ABD Başkanı Trump Suudi Kral’a “Biz olmasak koltuğunda 2 hafta oturamazsın, bunun için bize para vermelisin” diye seslenmişti. Neymiş efendim FBI göndereceklermiş! Amerika bu olaya ancak haraca bağladığı Suudi Kralı aklamak için müdahil olur. Süreç şöyle ilerler: FBI gelir, Suudiler suçsuz ilan edilir, muhtemelen ihale Türkiye’ye bırakılır sonra da Beyaz Saray bu hizmetin bedeli olarak yeni bir faturayı Riyad’a gönderir.”

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:21
  1. FBI
  2. Türkiye
  3. İstanbul
  4. Suudi Arabistan
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Mike Pence

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