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FBI'dan Samsun'da operasyon!

FBI ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

23 Kasım 2018 Cuma 06:44
FBI'dan Samsun'da operasyon!

Edinilen bilgiye göre, ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun'da gözaltına alındı.

Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:44
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