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Dünya FBI'dan Putin'i kızdıracak baskın
Dünya

FBI'dan Putin'i kızdıracak baskın

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının ABD'nin başkenti Washington'da bulunan evini bastı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 21:18:00 -
FBI'dan Putin'i kızdıracak baskın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Oleg Deripaska'nın ABD'nin başkenti Washington DC'deki evine baskın düzenledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, FBI'ın Deripeska'nın evinde bir "emniyet eyleminde" bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu eylemin New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu aktaran yetkili, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Öte yandan Washington DC'nin Kalorama Mahallesi'ndeki evin önüne FBI'ın "Suç mahali, girmeyiniz" yazılı bir tabela asması da dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

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