  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya FBI’a siber saldırı şoku! Binlercesi gönderildi
Dünya

FBI’a siber saldırı şoku! Binlercesi gönderildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) mail sistemi ele geçirildi. E-posta sistemine gerçekleştirilen siber saldırı sonrasında FBI’dan binlerce sahte mail gönderildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:09:00 - 2021-11-14 14:10:57
FBI’a siber saldırı şoku! Binlercesi gönderildi

ABD basınında FBI tarafından sorunun kısa süre içerisinde fark edilerek çözüldüğü aktarılan haberlerde, dün sabah yaşanan olaya ilişkin FBI tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı uzantılı mail adresleri tarafından gönderilen maillerin başlığında “Acil: Sistemdeki tehdit unsurları” yazdığı kaydedildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, “sabah saatlerinde @ic.fbi.gov uzantılı e-posta hesaplarından gelen sahte maillerden haberdar oldukları” ifade edildi. Açıklamada, halkın daha dikkatli olması ve maillere itibar etmemeleri istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke daha kararını verdi! ABD'yi destekleyecekler
Dünya

Bir ülke daha kararını verdi! ABD'yi destekleyecekler

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Tayvan'ı Çin'e karşı koruma faaliyetlerinde ABD'yi destekleyeceklerini söyledi.

İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri
Siyaset

İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi"nin getirilmesini savunan 6 partinin temsilcileri ilk kez bi..
Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi
Kadın - Aile

Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi

Bayat ekmekleri değerlendirme tarifi, nasıl yapılır?

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay