FBI, Trump’ın evini baskın yapmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki mülkünün FBI tarafından aranması kararını şahsen onayladığını ve bunun kamuoyu yararı için paylaşıldığını açıkladı.

Daha bu açıklamanın yarattığı şokun etkisi geçmeden bu kez de Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabından cevap verdi.

Trump’ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump’ın başkanlık dönemi sırasında Florida’daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

Kendi sosyal medya platformu üzerinden cevap verdi

Donald Trumpi kendine ait sosyal medya platformu Truth’ta yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu? Yalan haber yapan medya bu konuda konuşmayı reddediyor. Bunun görmezden gelinmesini istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan duyduğu büyük rahatsızlık vardı. “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir iş birliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Bu çılgınlık!”

Karşılıklı açıklamalarla devam eden söz savaşının tam ortasında Washington Post tarafından ortaya atılan iddia ise bir anda ortalığın daha da karışmasına sebep oldu.

Gazetenin aktardığı habere göre ortaya çıkan bir rapor, FBI’ın, Trump'ın Mar-a-Lago’daki evini, gizli nükleer silah belgelerini aramak istediğini için bastığını işaret ediyordu.