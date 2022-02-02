Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri alabilir miyim?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayali. Ancak emekli olmayı hak etmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik şartları: Çalışma yılını tamamlamış olmanın yanında prim gün sayısını ile yaş şartını doldurmuş olmak gerekiyor. Çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar yaş şartından dolayı çalışmaya devam etmekte. Dolan primlerin fazlasınının iadesi olup olmayacağı her daim çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde prim iadesine ilişkin soruya bakın nasıl cevap verdi.

1980 doğumluyum. 4/A sigorta girişim 2001 ve 2012’de 4/B ye geçtim. SSK merkezine dilekçe verdim ve gereken prim gün sayısı 5400 olduğu halde 5700 gün ödeme yapıldığı tespit edildi. Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri almam mümkün müdür? Naz Ö.

Cevap: Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin tavan ücreti aşılması durumunda prim iadesi hakkı bulunur. Konu emekli aylığı ise emekli maaşı gereken prim gün üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Bu durumda prim iadesi alamazsınız.

Prim iadesi nasıl alınır?

Çalışma yılını ve prim gün sayısını doldurmayan ve emekli maaşı almak için hak kazanamayan vatandaşlar geçmiş zamanda ödediği primleri SGK’dan toplu olarak alabilecek. Bu gibi bir durumda yaş bir problem teşkil etmeyecek.

Sigortalı bir kişinin 60 yaşına gelmiş olmasına rağmen prim günleri 3600’den az ise talep etmesi durumunda primleri iade edilecek. Vatandaş, çalışırken SGK’ya brüt ücretin yüzde 34,5’i oranında prim yatırmakta ve ayrıca emeklilik için sigortalı adın yatırılmakta olan prim tutarı 4/a’lılar için yüzde 14, 4/b’liler için ise yüzde 20 oranında sağlanmaktadır.

EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil" dedi. Akbaşoğlu, şunları söyledi: 3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır.