Fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Asgari ücret 1 saatlik mesai ücreti ne kadar?

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında artış söz konusu oldu. 2020 yılında asgari ücret minimum net 2 bin 324 lira olarak açıklanmıştı.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte AGİ tutarları da değişti. Buna göre, evli eşi çalışmayan 2 bin 879,57 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919,81 TL, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960,06 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 013,72 TL, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 013,72 TL, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL, evli eşi çalışan 2 bin 825,90 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bni 866,15 TL ve evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 906,40 TL olarak ödenecek. Asgari ücret artışıyla birlikte fazla mesai ücreti değişti.

İşçinin 1 saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Asgari ücretlinin net günlük kazancı 94 TL olmakta. Bir işçinin saatlik mesai ücretinin hesaplanması için maaşının bilinmesi gerekiyor. İşçinin aldığı aylık maaş 225'e bölünür ve böylece saatlik gelir elde edilir.

Fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır?

Fazla mesai ücreti, normal mesainin üzerinde çalışan işçinin artı saatler için alacağı miktarı ifade etmektedir. En basit yöntemiyle fazla mesai ücreti işçinin saatlik geliri üzerinden hesaplanır. İşçinin saatlik ücretine yüzde 50 ek gelir eklenir ve böylece fazla mesai ücreti ortaya çıkmış olur.

Asgari ücret mesai ücreti ne kadar?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise “asıl ücret” ya da “çıplak ücret” dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, “fazla çalışma” olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz. Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.