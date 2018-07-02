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Fazla kilonun zararları nelerdir?

Fazla kilo şüphesiz ki kimsenin istemediği bir durumdur. Vücutta biriken fazla yağlar bazen obeziteye kadar gitmektedir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04
Fazla kilonun zararları nelerdir?

Akciğerlere zararlıdır: Fazla kilo kalbin dolayısıyla da akciğerlerin normalden daha fazla çalışmasına neden olmaktadır. Bu da akciğerin ömrünü kısaltmaktadır. İleriki yaşlarda yürürken, merdiven çıkarken sağlıklı nefes alamamaya neden olmaktadır.

UYKUYU BÖLER: 

Fazla kilolu kişiler nefes darlığı çekerler. Bu nefes darlığı gece uykusunu bölmekte, deliksiz uyku imkanı sağlayamamaktadır.

KADIN HASTALIKLARINA NEDEN OLUR:

Fazla kilo meme kanseri, rahim kanseri gibi hastalıkların riskini arttırmaktadır. Ayrıca adet düzensizliğine ve yumurtalıklarda bazı sorunlara da neden olmaktadır.

VARİSE NEDEN OLUR:

Kilo fazlalığı bacaklarda varise neden olmaktadır. Fazla kilonun bir başka dezavantajı da kireçlenmedir. Diğer bir sorun da fazla kiloyu vücut taşıyamadığından ortaya çıkan bel ağrılarıdır.

KARACİĞERDE SORUNLAR:

Çok yemeğe bağlı olarak karaciğerde yağlanma ortaya çıkmaktadır.

KALP:

Kalp krizinin en önemli nedenlerinden biri aşırı yemek yemektir. Kalp damarlarında tıkanmaya neden olarak kalp krizi riskini arttırmaktadır.

TANSİYON:

Çok kilolu kişilerde yüksek tansiyon sorunu görülmektedir.

BÖBREK:

Çok yemek yemek böbreklere zarar vermekte yavaş çalışmalarına yol açmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04
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