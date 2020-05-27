Fazilet Durağı yalanını savunmak için halka hakaret eden gazeteciler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası henüz sıcaklığını korurken hiçbir araştırma ve doğruyu bulma uğraşı göstermeyen birtakım gazeteciler, mağdur vatandaşa “militan”, “troll”, “hain”, "gözü dönmüş" diyerek hakaretlerde bulundu.

Özür dilemediler

İBB Sözcüsü bu iddia için hata yaptıklarını söyledi ve özür diledi. Yandaş refleksiyle harekete geçip İmamoğlu'nu savunmak için halka hakaret eden İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, Fatih Portakal, Merdan Yanardağ, Nevşin Mengü, Can Ataklı gibi isimler henüz özür dilemedi.

Kaynak: Nethaber