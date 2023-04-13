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Siyaset Fazıl Say'ın Muharrem İnce yorumu: Geceleri uyuyamıyorum
Siyaset

Fazıl Say'ın Muharrem İnce yorumu: Geceleri uyuyamıyorum

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:50:00 -
Fazıl Say'ın Muharrem İnce yorumu: Geceleri uyuyamıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdüren piyanist Fazıl Say, yaşananlar nedeniyle uykusuzluk çektiğini ve hayat akışının bozulduğunu söyledi.

Piyanist Fazıl Say'ın, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verdiği destekle bilinen Say, geçtiğimiz günlerde İnce ile ilgili yaptığı eleştiride, “100 kişiden biri İnce’yi savunuyor. Yüzde 1’den fazla oy alacağını sanmıyorum.” dedi.

Bu sözlerin ardından Muharrem İnce'den Say'a yönelik, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler." ifadeleri dikkat çekti.

İnce'nin 'sözde sanatçı' göndermesinin ardından Say'dan bir cevap daha geldi.

Say, "Kim ulan sözde sanatçı? @vekilince Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne?Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var." şeklinde konuştu.
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Yaşananların ardından dün akşam canlı yayına çıkan Muharrem İnce, muhalefete yönelik eleştirilerine devam etti.

İnce'nin eleştirilerinin ardından Fazıl Say, dayanamayarak Twitter'dan eleştirilerini sürdürdü.

İnce'nin açıklamasını alıntılayan Say, Memleket Partisi liderine narsist benzetmesinde bulunarak, "Pandemide iban gösteren, ekonomide batan, fakirleşen, depremde aciz kalan, Kızılay’ın çadır sattığı utanç veren bir haldeyiz. Ne eğitim kaldı ne demokrasi. Değişim şart! 85 milyonu şimdi delirten şuursuz adam İnce. Yeter artık! Zor durumda bu halk! Yeter! Oyun bitti! Hayatlarımız bu! Milyonlarca insan dertler içinde, ne etik kaldı ülkede, ne liyakat. Ülkenin sanatçıları, düşünen insanları, bilim adamları her gün trol saldırısı altında, bunu kendi oyunu artırmak için kullanan, çiğneyen gerçek bir narsist İnce! Bu halkı düşündüğü filan yok!" dedi.

İnce'ye yönelik eleştirilerini peş peşe sıralayan Say, hızını alamayarak paylaşımlarına devam etti. Say bu kez de yaşananlar yüzünden gerildiğini ve uykusuzluk çektiğini söyledi.

"İnce, oy bölünmesi falan derken akışımız bozuldu." diyen Say, çok kızgın olduğunu ifade ederek "Bu seçim hüsranla bitmemeli." dedi.

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