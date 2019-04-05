Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na ilginç tebrik: İnşallah haksızlık yaşamazsın Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara yarışı önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya hesabından kutlayarak, "Bravo kardeşim. Umarım haksızlık yaşamazsın" yorumunu yaptı.

Fazıl Say, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu’na "Bravo kardeşim. Umarım haksızlık yaşamazsın" yorumunda bulundu. Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun Instagram hesabından, "İstanbul'un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Say yorumunda, "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" ifadesini kullandı.

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