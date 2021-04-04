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Gündem Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önce çaktı, sonra gazladı
Gündem

Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önce çaktı, sonra gazladı

Piyanist Fazıl Say, CHP'yi hedef alan bir açıklamada bulundu. Eleştiri yağmuruna tuttuğu CHP'ye yol gösteren Fazıl Say, sözlerinin sonunda muhalefeti gazlamayı da ihmal etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 20:26:00 -
Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önce çaktı, sonra gazladı

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Piyanist Fazıl Say, CHP'nin muhalefet yapamadığını söyleyerek hedef aldı.

Fazıl Say, CHP'nin kazanmaktan korktuğunu ifade ederek, "Siz kazanamazsınız kardeşim!" diyerek tepki gösterdi.

Eleştirinin ardından CHP'ye gaz veren Say, "Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, şu açıklamada bulundu:

CHP’ye nacizane bir eleştiri.

Ne zaman Halk Tv’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim ; KORKU!
Korku, korku...
Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez.
Cesur olmayan kazanamaz.
Siz kazanamazsınız kardeşim!
Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz!
Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz!
Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak? “Olanın iyisi”? Bu ama öyle bir konu değil..
Salgını, şu tüm hataları, Türkiye’nin durumunu ; her şeyi...
Siz Atatürk’ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk’ün malesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz,korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk “bugünkü sizin” çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü “korkmuyordu” o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...
Siz korkunun çağındasınız.
Ve malesef bunu bize yansıtıyorsunuz, ve bizi eritiyorsunuz.
Bize; bu ülkede,
özellikle gençlere,
ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın.
Gençler cesur, kadınlar cesur,
sayısını arttırın.
Bırakın korkuyu.
Bize cesur insanlarla gelin.
Sıkışıp kalmışlığınızı atın.
Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes!
Güven verin.

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