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Medya Fazıl Say yine 'yavşak' mı dedi? Koskoca CHP Genel Başkanı'nı şamar oğlanına çevirdiler
Medya

Fazıl Say yine 'yavşak' mı dedi? Koskoca CHP Genel Başkanı'nı şamar oğlanına çevirdiler

Yeniakit Publisher
2024-07-14 12:15:00 -
Fazıl Say yine 'yavşak' mı dedi? Koskoca CHP Genel Başkanı'nı şamar oğlanına çevirdiler

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, ünlü piyanist Fazıl Say'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Say'ın, Özel'in Berlin Filarmoni Orkestrası'nı şarkı listesine eklemesini cehalet olarak nitelendirdiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, ünlü piyanist Fazıl Say'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Say'ın, Özel'in Berlin Filarmoni Orkestrası'nı şarkı listesine eklemesini cehalet olarak nitelendirdiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Koskoca CHP Genel Başkanı'nı şamar oğlanına çevirdiler.

En mübarek CHP'li Kaydıraklı Villa Tekkesi Şeyhi 'Yozdil İbn-i bidoni hazretleri; "ona yedireceğim" falan demişti.

Bir başka en hakiki CHP'li Fazıl Say da fena giydirdi Özgür Özel'e. Gelen vuruyor, giden vuruyor garibime.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel, "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaştı.

Fazıl Say da direkt giydirdi;

"15inci sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun?"

Hadi bu Özel'in cehaleti diyelim. Lakin eleştirinin sonu çok fena;

"Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen. Ama bil ki bu Atatürkün yolu değil!!!"

Listede arabesk de varmış ve bu yol Atatürk'ün yolu değilmiş!? (Değildir tabii. Mustafa Kemal'in yolu Berlin Filarmoni Orkestrası'dır!)

Vakti zamanında Fazıl'ın nasıl Say'dırdığını da hatırlatalım;

"Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum"

N'oldu şimdi Özgür Özel'in şarkı listesine?..

Şimdi burada yavşak kim sayın piyanist?!..

'Sifonu'.., pardon 'senfoniyi çek gitsin' mi demek istedin?..

Söylesene Fazıl!.."

 

 

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Yorumlar

Zangoç piyanist sevmez

Geride bırakılan itlerden bitlerden, hele hele bunların muşmula suratlı, çöp ağızlı çakallarından, bilhassa Notre Dame Kilisesi' nin Kambur zangocu Quasimodo tipindeki itlerinden bitlerinden TİKSİNİYORUM, TİKSİNİYORUM, TİKSİNİYORUM!!!!
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