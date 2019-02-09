Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

TRABZON (AA) - Piyanist ve besteci Fazıl Say, Trabzon'da konser verdi. Say, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde kendisine ait ''Truva Sonatı"nın yanı sıra Frederic Chopin'in ''3 Noktürn'' ve Ludwig Van Beethoven'ın ''Mi Minör'' isimli eserlerini seslendirdi. Konserde "Truva Sonatı" üzerine düşüncelerini paylaşan Fazıl Say, 10 bölümden oluşan eserinde yer alan her sonatın farklı bir karakteri temsil ettiğini söyledi. Çok sayıda klasik müzikseverin izlediği konser, yaklaşık 80 dakika sürdü.

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