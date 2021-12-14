Fazıl Say Kemalistleri 'önyargılı olmakla' suçladı! 5816'dan yargılanan Orhan Pamuk'un yanında saf tuttu

Yeniakit.com.tr

Sözde "Ermeni soykırımı"nı kabul edip Nobel Ödülü kazanan Orhan Pamuk, Veba Geceleri adlı romanında, Mustafa Kemal'e çok benzeyen bir karakter tasvir etmiş, hakkında "Atatürk'e hakaret" suçlaması ile dava açılmıştı.

Pamuk, romanının ilgili kısmında, Kolağası Kamil’i "askeri okulu derece ile bitiren", "ince bıyıklarını yukarı doğru tarayan genç subay", "İkinci kez evlenen annesine kırgın", "Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başaran", "Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olan" ve en sonunda da "Cumhurbaşkanlığı makamına oturan" bir karakter şeklinde tasvir etmişti.

Kemalistler ayakta, Fazıl Say ise Pamuk'un yanında!

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Orhan Pamuk’un "Veba Geceleri" isimli romanda yazdıkları ile, "Mustafa Kemal’e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" iddia edildi.

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 5816 sayılı kanunla tanışan Pamuk, verdiği ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

Kemalistleri önyargılı olmakla suçladı!

Kemalistler, Orhan Pamuk'un Mustafa Kemal'i tasvir ettiğini düşünüp ayağa kalktı, Fazıl Say ise Pamuk'un yanında saf ttut. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, şunları söyledi:

"Orhan Pamuk’un 'Atatürk düşmanlığı' konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum. İki-üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. 'En çok önyargı bizim ülkededir' demek istemiyorum. Ama çok önyargı var bu gerçek.."