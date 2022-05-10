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Gündem Fazıl Say, İmamoğlu'na öyle bir ayar verdi ki...
Gündem

Fazıl Say, İmamoğlu'na öyle bir ayar verdi ki...

CHP yandaşı piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin sosyal medya hesabından çok sert eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:40:00 -
Fazıl Say, İmamoğlu'na öyle bir ayar verdi ki...

Instagram hesabından bir video yayınlayan CHP yandaşı piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği görüntülerin doğru olmadığını ifade ederek tepkisini dile getirdi. İmamoğlu'nun yanında götürdüğü basın mensuplarına dikkat çeken Say, buna yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu'nun kullandığı "Vız gelir tırıs gider', "Akıllı olun" gibi ifadeleri de topluma ayar vermek olarak gördüğünü söyledi. 

"Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım" diyen Say, "Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. Say, ''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı, hayat kilitlendi İstanbul'da... O konuda bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu." ifadelerine yer verdi.

"Lütfen bunu anlayın"

Sözlerini sürdüren Say, "Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.'' diye konuştu. 

 

 

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