Fazıl Say, Erdoğan'a 1 buçuk ay önce sormuş
Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 buçuk ay önce konserine gelmek isteyip istemediğini sorduğunu ve Erdoğan'ın da olumlu cevap verdiğini söyledi.29 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
Geçtiğimiz günlerde piyanist Fazıl Say'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet ettiği haberleri gündeme düşmüştü.
Erdoğan'dan olumlu cevap
Ardından Erdoğan'ın cevabı merakla beklenmeye başlanmıştı. Say'ın davet haberinden kısa süre sonra, Cumhurbaşkanı piyaniste olumlu cevap vermiş ve konsere geleceğini ifade etmişti.
"1 buçuk ay önce sorduk"
Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Say, Erdoğan'la ilgili, "Bir buçuk ay önce sorduk, gelmek istediğini söylediler" dedi.
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