Fazıl Say apışıp kalacak! Ota bota yorum yapmaktan bıkmıyor

Hikmet Genç, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyen Muharrem İnce'ye çok sert ifadelerle yüklenen piyanist Fazıl Say'ı yerden yere vurdu.

Say'ın, "siyasi meselelerde ota bota yorum yapmaktan bıkmadığını" belirten Genç, "Yahu arkadaş madem ülkeyi kurtarmaya bu kadar meraklısın, piyanonu al da git CHP'ye" dedi.

Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi meselelerde ota bota yorum yapmaktan bıkmıyor?..

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Zırvalıyor, saçmalıyor, küfür ediyor. Eleştiriyoruz, bir iki laf etmemize fırsat vermeden 'ama o dünya çapında sanatçı' diyorlar.

Ama herif çok iyi piyano çalıyormuş?!.. Bana ne, ne çalıyorsa çalıyor. Caravaggio da çok iyi resim yapıyordu, Barok akımının öncüsüydü, ama herif suç makinesi ve düpedüz katildi.

İyi piyano çalıyormuş. Mecbur muyuz ulan herifin zırvalarını küfürlerini dinlemeye. Toplumun bir kesimini aşağılama.., "şaklaban, magazinci, yavşak, Allah'çı.." (Tövbe Estağfirullah) diyerek hakaret etme hakkı mı var bu herifin sırf piyanist diye?!..

Bir halttan anladığı da yok, ama siyasetin tüm notalarına basıyor. Masayı dağıtıyor toparlıyor!.. "Sen gel, sen git" diyor, 7'li masa trafiğini düzenliyor...

Akşener'i kast ederek "Sifonu çek gitsin" diyor. Masaya geri dönünce, sifonu siliyor, tekrar kadroya alıyor, tavsiyede bulunuyor 'gönlünü HDP'ye aç' diyor.

Piyanist değil, 7'li masanın teknik direktörü mübarek!

Bu sefer de Muharrem İnce'ye takmış. Oyları bölüyormuş. Neden cumhurbaşkanı adayı oluyormuş?..

Muharrem İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sözde sanatçılar, Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." diyerek saydırmış.

Say da; "Kim ulan sözde sanatçı?.." diyerek Muharrem'e saydırmış. "Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene oy verecek lüksü yok bu halkın" demiş...

"Bilgisizlik, kültürsüzlük" falan diyor...

Muhalefetin en büyük sıkıntısı bu işte...

Entelektüeli fikir fukarasıdır, sanatçısı ise zırcahil!..

Yahu arkadaş madem ülkeyi kurtarmaya bu kadar meraklısın, piyanonu al da git CHP'ye.

Baksana, Kılıçdaroğlu bile CHP'nin başında kaç yıldır siyaset yapıyor...

Senden neler olmaz!

Çal, Beethoven'ın 'Moonlight Sonata'sını, sonra "sanatçıyım üleen" diye bağır, ardından sifonu da çek, yeter...

Yahu tuvalet terliğine razı bir kitleniz var. Sen fazla bile gelebilirsin!.."