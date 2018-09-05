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Fayton otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya’da faytonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu faytondaki 1 kadın turist yaralandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:41
Fayton otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat Kulesi önündeki bekleme noktasından faytona bir kadın turist alan faytoncu Besim Eliballı, kent turu için yola çıktı. Hüsnü Karakaş Caddesi üzerine gelen fayton atı bir otomobilin klakson çalması üzerine parladı. Parlayan at şaha kalkıp dizginlerini koparınca, ışıkta bekleyen Adem Mutlu idaresindeki 15 EN 222 plakalı otomobile arkadan çarptı. Faytonun üzerine çıktığı otomobilde arka bölümünde maddi hasar meydana gelirken, at her iki ayağından da yaralandı. Araca arkadan çarpan faytondaki yolcu turist kadında hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı turist kadın hastaneye kaldırılırken, fayton sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait ’Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Ambulansının veteriner hekimleri yaralı ata önce ağrı kesici iğne vurdu, ardından yaralı yerlerine kan durdurucu sprey sıktı. Atların hayati tehlikesinin olmadığını birkaç günlük dinlenmesi gerektiği belirtildi.

 

Otomobil sürücüsü Adem Mutlu, kırmızı ışıkta beklerken çok hızlı gelen bir faytonun aracına çarptığını söyledi. Aracında maddi hasar meydana geldiğini dile getiren Mutlu, turistinde yaralandığını ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:41
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