  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fayiz es-Serrac'tan kritik görüşme
Dünya

Fayiz es-Serrac'tan kritik görüşme

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki ekonomik ve askeri süreci ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 02:23:00 -
Fayiz es-Serrac'tan kritik görüşme

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubis, Serrac'ı telefonla aradı.

Görüşmede, geçici yönetimin belirlenmesinin ardından askeri ve ekonomik süreçlerin de tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Yeni yönetimin, parçalı haldeki devlet kurumlarının yeniden birleşmesine imkan sağlamasının önemine dikkat çekilen görüşmede, seçimlerin belirlendiği tarihte yapılması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5 5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soğuk kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek
Gündem

Soğuk kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 12 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar y..
Yunan panikte! Rafale’den sonra şimdi de…
Gündem

Yunan panikte! Rafale’den sonra şimdi de…

Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan Türkiye korkusundan adeta ne yapacağını şaşırdı. Miçotakis, Türkiye korkusunu katıldığı..
Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek
Teknoloji

Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde test sürüşleri yarın başlayacak ve 3 hafta boyunca sürecek. Proje Konya, Karaman ve Niğde'yi bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay