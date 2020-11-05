Faydasını duyunca çok şaşıracaksınız! Nara tuz döküp yerseniz...

Domates ve çilekten sonra doğada bulunan en güçlü antioksidan olan nar, enfeksiyonu önler. Ayrıca sinir hücrelerini yenileyerek hafızayı güçlendirir ve konsantreyi artırır. Yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilen nar hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Uzmanlar özellikle suyunun güçlü bir doğal ilaç olduğunu vurguluyor. Peki Narın faydaları nelerdir?

Tanelerden oluşan narın besin değerlerinin yüksek olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. B vitaminlerinin hemen hemen hepsinin bulunduğu bu şifa deposu aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan lif bakımından da zengin olan bu meyvenin 1 su bardağı kadarı yaklaşık 7 gram life denk gelir. 2012 yılında yapılan bir araştırmadan obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada yerini alan narın içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı ortaya çıkmıştır. Günlük kalori oranını dengede tutan nar, şişmanlıkla savaşırken aynı zamanda vücudun enerjisini de yükselttiği gözlemlenmiştir. Kınagiller ailesine ait olan ağaçta yetişen nar, hafif ekşi tadı ve hoş kokusu ile etkileyen bir meyvedir. Kuraklığa karşı dayanıklı olan nar, Akdeniz iklimine elverişlidir. Bol sulu yerlerde ağaçları çabuk çürür. İran topraklarında yetişen nar, Afganistan'dan Himalaya'ya kadar uzanır. 18. yüzyıllarda hemen hemen tüm dünyada hem ticareti hem yetiştiriciliği yapılmaya başlandı. Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, ülkemizde Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt bakımında sıklıkla kullanılırdı. Özellikle suyu çıkartılarak tüketilen narın kabukları ve içeriğindeki zarda kaynatılıp içerisinde zeytin yağı konulup ezilir. Bu karışım krem kıvamına getirilerek egzamalı ve kuru ciltlerde doğal ilaç olarak sürülebilir.

Nara tuz döküp yerseniz...

Kışın artan üst solunum yolları hastalıklarında boğaz ağrıları artar. virüslerin ev fazla tahrip ettiği boğazların iyileşme süreci bu yüzden gecikir. Ancak antioksidan tarafından zengin olan nar tuz ile birleştiğinde inanılmaz bir fayda sağlar. Güçlü bir iltihap söktürücü olan tuzlu narın fazla tüketilmemesi gerekir. Ancak iki günde bir ortalama 6 7 kaşık şeklinde tüketilebilir. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlar. Yemek borusunu ve bağırsakları temizler. Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.

Nar kabuğunun faydaları

Yapılan araştırmalarda nar kabuğunun meme kanserinin ilerlemesini durdurduğu ortaya çıkarıldı. Özellikle suyu tüketilmesi tercih edilen narın aslında kabuklarının da inanılmaz faydaları vardır. Narın içeriğinde olduğu kadar kabuklarında da flovanoid, vitamin, polifenol, antosiyanin ve tanin maddeleri bulunur. Uzmanlar hiç kullanılmadan çöpe atılan nar kabuklarının kandaki kötü kolesterolü azaltmada etkili bir besin olduğunu vurguluyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın artırdığı kanser hastalıkları için vücudun bağışıklığının güçlendirilmesi gerekir. Nar kabukları da kaynatılıp suyu tüketildiğinde vücuttaki tüm tümörlü hücreleri iyileştirir.

Nar güçlü bir antioksidan olduğundan vücut içince uzun süre virüs ve bakterilerin yaşamasına izin vermez hücreleri kısa sürede yeniler

Hangi hastalıklara iyi gelir?

- Tansiyonu dengelediğinden kansızlığa bağlı gelişme ihtimali olan bayılmaları da azaltır.

- Yapılan araştırmalarda nar suyunun vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu temizlediği tespit edilmiştir.

- Nar tanelerinin üzerine tuz döküp tükettiğinizde ise damar tıkanıklığı riskini yüzde 70 azaltmış olursunuz.

- Narın hem suyu hem taneleri hem de kabukları inanılmaz faydalı bir besindir. Uzmanlar nar kabuklarından elde edilen su ile cilt yıkandığında tonik etkisine neden olduğunu vurguluyor. Cilde ölmüş deriyi yenileyerek akne ve sivilce oluşumunu azalttığı tespit edilmiştir.

düzenli nar suyu içerseniz ne olur

Nar suyunun faydaları

- Güçlü bir antioksidan olduğundan kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

- Özellikle kış aylarında artan virüslerin vücuda olan etkilerini azaltır.

- Mide ve bağırsakları temizleyerek parazitle ve besin atıklarını vücuttan atar.

- Gelişim çağında çocuklarda ve hamile kadınlarda değişen hormon hücrelerin sağlıkla gelişmesini destekler.

nar suyu

- Vücudun yağ yakımını hızlandırarak oranını düşürür. İdrar yolu ile atmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde bölgesel zayıflamayı destekler.

- Böbrek ve mesanede taş kum oluşmasını engeller.

- Çocuklarda daha sık görülen iştahsızlık hastalığı için uzmanların tüketilmesini tavsiye ettiği doğal ilaçların başında gelir.

- Doğal kozmetiklerde kullanılır. Cilt hücrelerini yeniler. Çevresel zararlı faktörlerin etkilerini azaltır.