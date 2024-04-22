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Kadın - Aile Faydası saymakla bitmiyor: Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musunuz? Meğer şifa kaynağıymış
Kadın - Aile

Faydası saymakla bitmiyor: Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musunuz? Meğer şifa kaynağıymış

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:05:00 - 2024-04-23 07:22:35
Faydası saymakla bitmiyor: Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musunuz? Meğer şifa kaynağıymış

Mangosteen, Endonezya kökenli bir meyvedir. Çoğunlukla Singapur, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya Bölgeleri'nde yetişiyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde de rastlanılan Mangosteen, yıl boyu yapraklarını dökmüyor.

Kahverengi- bordo görünümlü kabuğunun altından çıkan hazine, benzersiz görünümü ve bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği özel aroması ile, "Tropik meyvelerin kraliçesi" olarak adlandırılıyor.

Krema benzeri, tatlı aromalı ve kabuğunun aksine yumuşacık olan Mangosteen, ağzınızın içerisine de eriyip gidiyor.

18. Yüzyıl'dan bu yana Asya tıbbının en önemli kaynaklarından olan Mangosteen'in bilinmeyen faydaları:

1- Güçlü bir antitoksidandır

Bileşiminde bulunan polifenol ile güçlü bir antitoksidan olma özelliği taşıyan Mangosteen, yaşlanmayı yavaşlatır.

- Zararlı serbest molekülleri engeller
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- Fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur

2- Düşük kalorilidir

100 gr'mında 63 kalori bulunan ve kolestrol içermeyen Mangosteen, yüksek lif değerleri ile diyet dostudur.

3- C vitamini kaynağıdır

100 gramında bile yüksek C vitamini içeren Mangosteen, vücut direncini artırır.

- Özellikle hamilelik döneminde önemli rol oynayan zengin RDA oranı ile, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder.

4- Kan akışını düzenler

Alyuvarların korunmasında büyük rol oynayan Mangosteen, kan damarlarının gelişmesine etki ederek, kan akışını da düzenler.

5- Kolestrolü düşürür

Kolestrol içermeyen Mangosteen, insan vücudundaki kolestrolü de düşürür.

- Trigliserid seviyesinin düşmesine yardımcı olarak, kalp sağlığını korur.

6- Tüberkülozu engeller

Bağışıklık seviyesini güçlendiren Mangosteen, antibakteriyel ve antifungal özelliği ile tüberküloz hastalığından korur.

7- Kanserle savaşır

Oksidatif etkisi ile kansere karşı etkili olan Mangosteen, "hücrelerin paslanması"nı engeller.

8- Kan basıncını düzenler

Bakır, Manganez ve Magnezyum oranı yüksek olan bu meyve,yüksek tamsiyon ve kroner kalp hastalıkları ile savaşır

9- Siyatik ağrıları engeller

İlaç tedavisi ile engellenemeyen siyatik ağrılar, günde 2-3 kez tüketilen Mangosteen ile kolayca önlenir

10- Alzheimer ile savaşır

Hafızayı güçlendirici etkisi olan Mangosteen, Alzheimerı engeller.

11- Dizanteriyi tedavi eder

Yalnızca meyvesi ile değil kabuğu ile de şifa kaynağı olan Mangosteen, dizanteri ilaçlarında kullanılır

12- Egzamayı önler

Mangosteen kabuğundan özel olarak yapılan macun, egzemayı önler.

13- İshal tedavisinde kullanılır

Mangosteen kabuğunu kaynatarak ishal tedavisinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

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